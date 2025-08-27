Un episodio di inaudita violenza ha scosso la comunità di Naro questa mattina, quando un uomo, già noto alle autorità per precedenti episodi di aggressione, ha sgozzato un cane in Via Dante, nel cuore del centro storico, per poi trasportarne la carcassa nei pressi del Duomo Normanno, simbolo della città. Il gesto, avvenuto intorno alle 8:00, ha suscitato orrore tra i residenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Secondo le ricostruzioni, l’individuo, descritto come un giovane extracomunitario, avrebbe compiuto l’atto sotto gli occhi di alcuni passanti, prima di dirigersi verso il Duomo con l’intenzione di consumare l’animale. Grazie al rapido intervento dei carabinieri e della polizia municipale, l’uomo è stato fermato alle 11:30 e condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

L’Amministrazione Comunale di Naro ha rilasciato un comunicato ufficiale per rassicurare la cittadinanza, esprimendo profondo cordoglio per la vittima dell’atto, un “cane docile” che viveva in Via Dante, descritto come una “piccola anima innocente”. Nel comunicato, il Sindaco e l’Amministrazione dichiarano:

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA L’Amministrazione Comunale di Naro intende rassicurare i cittadini in merito ai fatti accaduti nella mattinata odierna. Sin dalle prime segnalazioni, l’Amministrazione – attraverso incontri in Questura con il sindaco e con un costante dialogo con le Forze dell’Ordine – ha intrapreso tutte le azioni nelle proprie possibilità per tutelare la sicurezza e la serenità della comunità. Anche l’ufficio dei servizi sociali si è attivato per fornire una prima assistenza con alimenti di prima necessità, aiuto che è stato rifiutato dallo stesso. Purtroppo, a farne le spese è stata una piccola anima innocente: un cane docile che stazionava in Via Dante e che è rimasto vittima dell’accaduto. Appresa immediatamente la notizia, questa mattina alle ore 8:00 il Vice Sindaco Vincent Cancemi e l’Assessore Angelo Licata si sono recati sul posto per constatare personalmente la situazione e allertare le Forze dell’Ordine. Grazie al tempestivo intervento delle autorità competenti, alle ore 11:30 il giovane responsabile dei fatti è stato preso in consegna dalle Forze dell’Ordine. Come Amministrazione ribadiamo di aver posto in essere tutto quanto era nelle nostre possibilità e assicuriamo la cittadinanza che continueremo a monitorare con la massima attenzione la vicenda affinché vengano intraprese tutte le misure necessarie, inclusa la procedura di espatrio nei confronti del soggetto in questione. Confidiamo nella giustizia e nell’operato delle Forze dell’Ordine, rinnovando il nostro impegno costante per la sicurezza e il decoro della nostra comunità. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Naro

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione a Naro, dove la comunità aveva già denunciato disagi legati alle azioni dell’uomo, accusato in precedenza di atti vandalici, occupazione abusiva e aggressione a tre carabinieri. I residenti di Via Dante e delle zone limitrofe, come Via Rosa, chiedono da settimane maggiore sicurezza, lamentando il ritorno in libertà dell’individuo dopo i precedenti reati.

Il Vice Sindaco Vincent Cancemi, presente sul posto insieme all’Assessore Angelo Licata, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione: “Siamo vicini alla cittadinanza e lavoreremo senza sosta per garantire che episodi del genere non si ripetano. La sicurezza dei nostri concittadini è la priorità”. Intanto, la comunità, ancora scossa, chiede giustizia per il cane e provvedimenti definitivi. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e valutare eventuali misure, inclusa la procedura di espatrio menzionata nel comunicato. Naro, città dal ricco patrimonio storico, cerca di ritrovare la serenità dopo un episodio che ha lasciato un segno profondo.