Un episodio agghiacciante ha sconvolto la cittadina di Naro nella mattinata di oggi. Un extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine per recenti episodi di violenza, è stato sorpreso mentre sgozzava un cane nella centralissima Via Dante. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo avrebbe poi trasportato la carcassa dell’animale nei pressi del Duomo Normanno, simbolo storico della città, con l’intenzione di consumarlo.

Il fatto è avvenuto sotto gli occhi increduli di alcuni passanti che hanno subito allertato le autorità. Sul posto sono tuttora i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dalla polizia municipale, che hanno trovato l’uomo accanto ai resti del cane vicino al Duomo. L’individuo è già coinvolto in un’aggressione a tre carabinieri nelle scorse settimane.

Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’atto, che ha scatenato sdegno e paura tra i residenti. Via Dante, strada principale che collega il centro al Duomo Normanno, è da tempo al centro di tensioni per le azioni dell’uomo, accusato di atti vandalici, occupazione abusiva e violenze. La comunità locale aveva già espresso preoccupazione per la sua presenza, chiedendo maggiore sicurezza.