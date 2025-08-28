Un delicato intervento di microchirurgia è stato eseguito dall’equipe medica dell’Unità operativa semplice dipartimentale Chirurgia Plastica dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello su un paziente affetto da un grave trauma complesso all’arto superiore causato dal morso di cavallo. Il paziente, giunto in condizioni critiche con una grave perdita di sostanza multi tissutale dell’avambraccio destro (cute, osso, tendini, vasi), è stato trattato inizialmente al trauma center diretto da Antonio Iacono in collaborazione con l’equipe della Uosd Chirurgia Plastica diretta da Francesco Mazzola, che, con il supporto dei chirurghi Pierfrancesco Pugliese e Roberto La Monaca, ha eseguito il percorso di salvataggio e ricostruttivo. Il paziente è stato sottoposto anche a due autotrapianti microchirurgici per la ricostruzione dei tessuti lesionati, che hanno evitato l’amputazione dell’arto. Il paziente, dimesso in buone condizioni generali, è in corso di guarigione, seguito nel percorso riabilitativo post-operatorio. L’equipe dell’unità di Chirurgia plastica di Villa Sofia-Cervello si occupa di traumatologia della mano e del polso, oltre che della ricostruzione post traumatica degli arti, ed è in corso di accreditamento come centro di riferimento Sicm nella Società italiana di chirurgia della mano, avendo al suo interno due dirigenti medici con il requisito europeo di Chirurgia della mano.
Morso da cavallo, intervento a Villa Sofia salva l’arto del paziente
