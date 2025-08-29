L’esecutivo Terrana, con deliberazione di Giunta Municipale di Campobello di Licata, ha approvato il programma e la concessione di un contributo per la realizzazione del trasporto gratuito di disabili, a fini riabilitativi ed educativo laboratoriali presso i Centri per i disabili di Ravanusa. Il contributo ammonta a euro 2.400 euro. La pubblica amministrazione del sindaco Vito Terrana, intende migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili.
Giovanni Blanda
