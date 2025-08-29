Donazione straordinaria di sangue, a Campobello di Licata, nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, a pochi passi dalla Chiesa di San Giuseppe. Sono state racolte sei sacche di sangue ed effettuato un contro sanitario.

Nella precedente giornata del sangue raccolte 15 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) e un controllo annuale sanitario).

La prossima donazione è in calendario il 7 settembre.

Giovanni Blanda

.