Brutte notizie per quanti usano la metropolitana a Palermo. Slitta l’apertura della fermata Politeama della metropolitana che era stata annunciata per settembre, insieme alla fermata Porto.

Pare che il rinvio sia dovuto a un problema di infiltrazione di acqua al porto, causata da un altro appalto che si sta realizzando nella zona di via Emerico Amari. Il completamento della prima fase dell’Anello Ferroviario è uno dei progetti più attesi dalla città.

A piazza Castelnuovo sono state installate le scale mobili. L’ultima fermata inaugurata è stata quella Libertà di via Lazio lungo la linea metropolitana che collega Notarbartolo con Giachery.

I palermitani dovranno attendere la data ufficiale da parte di Rfi. Al momento non sembra sia stata stabilita.