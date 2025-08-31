

Mancano pochi giorni, entro il 10 settembre: gli interessati studenti pendolari residenti a Campobello, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, possono ritirare la richiesta per ottenere l’abbonamento gratuito o semigratuito mensile del trasporto presso la Portineria del Comune. Le richieste, debitamente compilate e con documenti allegati vanno consegnati presso la Portineria del Comune (e giornalmente protocollate dall’Ufficio Pubblica Istruzione) entro e non oltre la suddetta data. Coloro che, non presentano la richiesta entro il termine prestabilito, sono tenuti a provvedere al pagamento dell’abbonamento a proprie spese.

Giovanni Blanda