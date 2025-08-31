

Nella suggestiva cornice della “Casa di Rosa” di Licata, Tano Avanzato accompagnato da Erminia Terranova, su invito del “Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo” e “La Casa di Rosa”, ha raccontato e cantato il rapporto artistico e di amicizia tra l’artista licatese e il poeta bagherese.

In un contesto di sobrietà pregno di cultura, di ricordi e di emozioni, il notaio Salvatore Abbruscato e il dott. Nicolò La Perna hanno parlato in lungo e in largo dei due artisti siciliani, della loro amicizia e della loro collaborazione artistica durata tutta la vita.

La sala sovraffollata di spettatori colti e attenti provenienti anche dall’hinterland licatese, ha interagito attivamente con i due relatori e con gli artisti presenti raccontando aneddoti e testimonianze sul loro rapporto di amicizia con Rosa Balistreri durante vita.

A fine serata, accompagnati da scroscianti e ripetuti applausi, i due relatori nel ringraziare gli artisti Campobellesi, il Direttore Artistico della “Casa di Rosa” Mel Vizzi e il pubblico presente, hanno sottolineato che la cultura, soprattutto quella di alto livello qualitativo, si può sviluppare ovunque e soprattutto senza troppo “scruscìo”, “fumo” ed effetti speciali vari.