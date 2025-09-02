Il questore di Palermo, Maurizio Calvino, ha emesso avvisi oriali nei confronti di 55enne e di un 16enne che lo scorso luglio hanno aggredito i dipendenti della Cioccolateria Lorenzo in via IV Aprile a Palermo per un contenzioso sul posizionamento di cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti. Gli indagati dopo una discussione, avrebbero quindi aggredito i dipendenti, colpendoli anche con un “tirapugni”.