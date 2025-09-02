Il questore di Palermo, Maurizio Calvino, ha emesso avvisi oriali nei confronti di 55enne e di un 16enne che lo scorso luglio hanno aggredito i dipendenti della Cioccolateria Lorenzo in via IV Aprile a Palermo per un contenzioso sul posizionamento di cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti. Gli indagati dopo una discussione, avrebbero quindi aggredito i dipendenti, colpendoli anche con un “tirapugni”.
Aggressione in un locale, due avvisi orali emessi dal questore di Palermo
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
A Lampedusa costituito il gruppo comunale di protezione civile
E’ stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lampedusa e Linosa, con la nomina del Sig. Pasqualino Palmisano come Coordinatore. A darne...
Caro libri: “Studiare non deve essere un privilegio”
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime forte preoccupazione di fronte alle notizie di questi giorni relative all’ennesimo incremento del...
Sanità territoriale, Sicilia in ritardo: mancano i master in “Infermiere di famiglia”
ANAFePC, Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura, impegnata nella valorizzazione delle identità locali e della cultura del lavoro, ha avviato...
“Note di Devozione”, a Caltanissetta l’abbraccio della città a San Michele per i 400...
Largo Barile si prepara a diventare cuore pulsante della devozione nissena. Giovedì 11 settembre alle ore 19:45, ai piedi dello storico Palazzo Moncada, andrà...
Al via campagna scavi nella Valle dei Templi della Scuola Normale Superiore di Pisa
Dal 2 settembre al 3 ottobre si svolgerà lo scavo-scuola della Scuola Normale Superiore di Pisa nella Valle dei Templi di Agrigento presso l’ekklesiasterion,...
Si tuffa da una scogliera ma rimane ferita: trasportata in elisoccorso
Si tuffa da una scogliera ma rimane ferita. E’ successo a Castellammare del Golfo, alla cala Fossa dello Stinco: una giovanissima dopo...
Migranti, Carmina (M5S): “Gestione governo fallimentare”
“Parlare di ‘successo’ nella gestione migratoria, come ha fatto il ministro Adolfo Urso durante la sua visita a Lampedusa, significa mistificare la realtà e...