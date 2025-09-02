Si tuffa da una scogliera ma rimane ferita. E’ successo a Castellammare del Golfo, alla cala Fossa dello Stinco: una giovanissima dopo essersi tuffata ha riportato un trauma alla colonna vertebrale. A chiedere l’intervento dei soccorsi sono stati gli amici e sul posto sono arrivate le squadre di soccorso Alpino Speleologico Siciliano, competente per gli interventi di soccorso sanitario in ambiente impervio e i vigili del fuoco che hanno provveduto a stabilizzare la giovane.

Il soccorso

Per raggiungere la ragazza è stato necessario l’intervento dell’Aeronautica militare a causa della zona impervia. Un elicottero del 15° Stormo, partito dalla base di Trapani-Birgi ha raggiunto la scogliera e ha effettuato il recupero con l’assistenza dei tecnici del soccorso Alpino. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.