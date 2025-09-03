Dal 4 al 7 settembre Mondello ospiterà la terza edizione di Ciavuri e Sapuri fest, la rassegna promossa dalla

CNA che rappresenta una vetrina di eccellenze enogastronomiche, artigianali e culturali della

Sicilia. Legacoop Sicilia e Legacoop Agroalimentare saranno presenti con una selezione di cooperative che

incarnano i valori della sostenibilità, dell’innovazione e della cooperazione come strumento di sviluppo

sociale ed economico.

L’evento, ormai appuntamento di riferimento per il territorio, sarà l’occasione per raccontare e far conoscere

da vicino il lavoro delle nostre realtà cooperative, che coniugano qualità dei prodotti, rispetto per l’ambiente

e forte attenzione alle persone.

In particolare, prenderanno parte:

La Cooperativa I Locandieri con il marchio ABES, esempio concreto di come l’impresa sociale possa generare

impatto positivo sulle comunità, favorendo percorsi di inclusione lavorativa e valorizzando la cultura

dell’accoglienza.

La Cooperativa Ciauli, impegnata in un modello di agricoltura sostenibile e biologica, che dimostra come la

cura per la terra possa tradursi in prodotti genuini, nel rispetto della biodiversità e delle tradizioni locali.

La Cooperativa Sociale Al Revers, con la propria sartoria sociale, che porta a Mondello i prodotti tessili frutto

di un laboratorio che unisce creatività, riuso e inclusione, offrendo opportunità di lavoro e formazione a

persone in situazioni di fragilità.

La presenza di Legacoop Sicilia e Legacoop Agroalimentare a Ciavuri e Sapuri festnon è solo un momento

espositivo, ma un’occasione per ribadire la centralità della cooperazione come strumento di sviluppo

territoriale e sostenibile, capace di valorizzare al tempo stesso le eccellenze enogastronomiche, artigianali e i

valori sociali che animano le nostre comunità.

“Partecipare a Ciavuri e Sapuri fest– dichiara Legacoop Sicilia – significa non solo raccontare il meglio della

produzione cooperativa, ma anche mostrare come dietro ogni prodotto ci sia un percorso fatto di persone, di

inclusione e di rispetto per l’ambiente. È questo il senso più autentico della cooperazione.”