I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato due marsalesi di 55 e 65 anni per detenzione di armi clandestine.

Nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica della regolare detenzione di armi e munizioni i militari, a seguito di perquisizioni domiciliari eseguite con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno rinvenuto, due pistole calibro 7.65 ad estrazione artigianale con 15 cartucce del medesimo calibro appartenete ad un 55enne, mentre un 65enne, è stato trovato di un fucile a canne mozze armato con 15 cartucce calibro 16 e una pistola ad estrazione artigianale con 79 cartucce calibro 39.

Il munizionamento e le armi, modificate artigianalmente ed illegalmente detenute, sono state poste sotto sequestro e, a seguito dell’udienza di convalida, i due sono stati sottoposti rispettivamente alla misura degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere.