“Ce l’abbiamo fatta. La piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo. Un grandissimo lavoro di squadra”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Ayeda, due anni, profuga con i genitori in Iran, è affetta da una grave malattia che richiede un urgente trapianto di fegato. Per lei si è mobilitata una rete di associazioni italiane e straniere che avevano lanciato un appello al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per portarla in Italia per ricevere le cure necessarie a salvarle la vita.

“Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita”, ha dichiarato il presidente Schifani. “Di fronte al grido di aiuto della piccola Ayeda e della sua famiglia la Sicilia non si è voltata dall’altra parte. Si è messa in moto una straordinaria mobilitazione umanitaria che ha visto istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un solo obiettivo: salvare una vita. Sono certo che abbiamo messo Ayeda nelle migliori mani possibili e che l’accoglienza e la generosità dei siciliani sapranno accompagnarla in questo delicato percorso di cura e speranza.”