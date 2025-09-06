

Con determina dirigenziale del settore Lavori pubblici, il Comune ha disposto l’impegno di spesa relativo al pagamento di euro 4.643,98 alla Sml Società Unipersonale , per il conferimento di materiali di risulta inerenti i lavori urgenti di manutenzione – ordinaria e straordinaria – degli edifici pubblici delle proprietà demaniali connesse. L’atto trasmesso al sindaco, segretario genarale, ufficio contratti, servizi interessati e quello finanziario.

Giovanni Blanda