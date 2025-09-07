I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno dato esecuzione ad un’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Patti Ugo Molina, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 24enne cittadino straniero, sul cui conto il Giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di “furto aggravato”.

Il provvedimento cautelare trae origine da un’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti, che ha permesso di documentare, a livello di gravità indiziaria, le condotte dell’indagato, quale autore del furto compiuto lo scorso 11 luglio a Capo d’Orlando. Le investigazioni dei Carabinieri, corroborate anche dalla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno permesso di raccogliere elementi a carico dell’indagato, il quale, dopo aver scardinato una finestra, riusciva ad introdursi negli uffici di un’emittente televisiva del luogo, rubando circa 150 euro in contanti e due telefoni cellulari completi di sim.

I gravi indizi di colpevolezza emersi dall’attività investigativa dei militari dell’Arma, sono stati concordati dal Gip del Tribunale di Patti.