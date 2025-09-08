Il Comune di Campobello di Licata comunica l’orario di apertura e chiusura dell’Ufficio Vitivinicolo per questo mese di settembre. Eccolo: da lunedì a venerdì, dalle ore 8, 30 alle ore 13,45. Domenica, dalle ore 8 alle ore 14, presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale. L’ufficio riceverà per la vidimazione della certificazione del documento di trasporto dell’uva. Per altre informazioni rivolgersi al Comune.
Giovanni Blanda


