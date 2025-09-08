Il Comune di Campobello di Licata comunica l’orario di apertura e chiusura dell’Ufficio Vitivinicolo per questo mese di settembre. Eccolo: da lunedì a venerdì, dalle ore 8, 30 alle ore 13,45. Domenica, dalle ore 8 alle ore 14, presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale. L’ufficio riceverà per la vidimazione della certificazione del documento di trasporto dell’uva. Per altre informazioni rivolgersi al Comune.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Servizio Ufficio comunale vitivinicolo