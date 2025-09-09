Con provvedimento dirigenziale (determina), il Comune di Campobello di Licata ha stabilito di disimpegnare – parzialmente – le somme utilizzate con determinazione sul conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, con l’attribuzione del codice “”Cer/Eer”” del ‘’secco residuo’’, presso l’impianto sito in contrada “”Cozzo Vuturo””, a Enna, gestito dalla Società “Ambiente e Tecnologia””, per la somma di euro 800 mila euro.

La determina è stata firmata dall’area comunale Ambiente.

Giovanni Blanda