La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 41 anni che, nei giorni scorsi, ha tentato la fuga, dopo essere stato fermato ad un posto di controllo, nella zona del faro Biscari.

L’uomo era a bordo di un’utilitaria e si è regolarmente accostato, fermando la marcia, dopo l’alt intimato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati in un servizio di controllo del territorio in un particolare punto di snodo veicolare.

Non appena i poliziotti si sono avvicinati, l’uomo è sceso frettolosamente dalla vettura, premurandosi, però, di chiudere l’auto per poi fuggire a piedi, nel tentativo di eludere i controlli. I poliziotti l’hanno inseguito, raggiungendolo e bloccandolo dopo pochi metri.

L’uomo – che aveva assunto da subito un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti – li spintonava e li colpiva con calci per tentare di divincolarsi.

I poliziotti hanno poi proceduto alla sua perquisizione a seguito della quale hanno trovato le chiavi dell’auto che l’uomo, durante la fuga, aveva tentato di nascondere negli slip. Recuperate le chiavi, i controlli sono stati estesi all’utilitaria e, non appena sono scattate le ricerche all’interno dell’auto, il pluripregiudicato ha spontaneamente anticipato ai poliziotti che, nei sedili posteriori, avrebbero trovato della droga.

Effettivamente, i poliziotti hanno recuperato una grossa scatola di cartone contenente 9 buste in cellophane termosaldate, con all’interno quasi 9 chili e mezzo di marijuana, sottoposta a narcotest e sequestrata.

Dalle verifiche compiute sul posto, attraverso il numero di targa, è emerso che l’auto era stata presa a noleggio. A quel punto, messo alle strette, il 41enne ha confermato di aver preso la macchina in una ditta di autonoleggio, con la droga nel sedile posteriore, come da istruzioni fornite da altre persone che lo avrebbero contattato per trasportare la sostanza stupefacente fino a Vaccarizzo.

Durante le verifiche, i poliziotti hanno sentito suonare ripetutamente il telefono del pregiudicato, accertando i diversi tentativi di chiamata provenienti da un’utenza anonima. Per questo motivo, anche il telefono è stato sequestrato per tutti gli eventuali accertamenti tecnici del caso.

L’uomo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale,.

Informato il PM di turno, per il 41enne è stato disposto il trasferimento in carcere, in attesa del giudizio di convalida da parte del Gip.