Si sono intrufolati in un cantiere navale a pochi passi dal mare di Licata e hanno tentato di rubare diversi litri di benzina dalle imbarcazioni. Non avevano fatto i conti con i carabinieri che sono intervenuti tempestivamente cogliendoli con le mani nel sacco.

A finire nei guai sono due pescatori licatesi, entrambi quarantacinquenni, denunciati per i reati di tentato furto e porto di oggetti atti allo scasso. I due ladri erano riusciti ad entrare nella struttura e avevano già prelevato alcuni litri di gasolio. Non hanno avuto però il tempo di caricare i bidoni sull’auto che sono intervenuti i carabinieri. Sequestrati anche alcuni arnesi atti allo scasso.