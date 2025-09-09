Favara, dopo anni, torna a essere collegata ad Agrigento attraverso trasporto pubblico. La società Sais ha potenziato la tratta con il capoluogo prevedendo due corse giornaliere, una con partenza da Favara alle 15:45 e l’altra con partenza da Agrigento alle 17:15.

“Come amministrazione comunale fin dal nostro insediamento abbiamo più volte chiesto alla società di disporre un rafforzamento del trasporto su gomma sia per i nostri concittadini che per i turisti, una richiesta che abbiamo recentemente reiterato nel contesto di un incontro su Capitale della Cultura 2025 e che era stata sposata anche dal Consiglio comunale con una mozione voluta dai consiglieri Pasquale Cucchiara (AVS) e Salvatore Bellavia (PD)”, queste le parole del sindaco di Favara, Antonio Palumbo.