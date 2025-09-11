“Ravanusa è casa di tutti, non campo di gioco per incivili. In Piazza Mameli avevamo messo, come in tante altre zone del paese, un cestino destinato alla raccolta dei bisogni dei cani. Un piccolo gesto di civiltà per rendere la piazza più decorosa e per dare a tutti la possibilità di vivere spazi puliti. Ebbene, un gruppo di imbecilli ha ben pensato di sradicarlo con forza da terra e di lanciarlo oltre la siepe. Ravanusa è casa di tutti, e se non passa questo concetto continueremo ad avere balordi convinti di fare un torto al prossimo, quando in realtà il torto lo fanno a loro stessi e alla loro comunità. Ma sia chiaro, chi vuole che cali il buio su Ravanusa, ha sbagliato avversario. Anche qui risaliremo ai colpevoli”. Questa la denuncia del sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola dopo l’atto di vandalismo. Nei mesi scorsi ad essere vandalizzata era stata la fontana della piazza. Le immagini di videosorveglianza sono stati utili ad identificare i soggetti.