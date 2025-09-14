E’ morto al Villa Sofia di Palermo, Gaetano Scaffidi, 51 anni, l’uomo che a bordo di un motociclo il 26 agosto scorso aveva investito Anna Maria Romano, 65 anni, nel lungomare Cristofaro Colombo a Palermo, che è deceduta. L’uomo era stato ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center.


