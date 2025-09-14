E’ morto al Villa Sofia di Palermo, Gaetano Scaffidi, 51 anni, l’uomo che a bordo di un motociclo il 26 agosto scorso aveva investito Anna Maria Romano, 65 anni, nel lungomare Cristofaro Colombo a Palermo, che è deceduta. L’uomo era stato ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center.
Investì donna che morì, motociclista morto in ospedale
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Lite tra venditori ambulanti a San Leone, vigili urbani sequestrano merce contraffatta
Scoppia una lite tra ambulanti abusivi senegalesi e intervengono gli agenti della Polizia locale. È successo sul lungomare di San Leone, quartiere balneare di...
Maxi controllo del territorio a Calascibetta, il bilancio
Novantasei persone controllate, 68 veicoli controllati, elevate 3 sanzioni per violazione al Codice della Strada, 5 violazioni amministrative e 3 esercizi commerciali controllati: è...
Sorpreso a dare fuoco a rifiuti speciali, arrestato 72enne
La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Bagheria”, ha arrestato un uomo di 72 anni, poiché responsabile del reato di incendio...
Balli sui tetti delle auto e discoteche a cielo aperto: giovane denunciato
La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Cefalu’”, ha deferito all’Autorità giudiziaria un 19enne, accusato dei reati di “blocco della circolazione...
Max Pezzali raddoppia a Messina: nuova data allo Stadio Franco Scoglio il 2 luglio...
nuova data di Max Pezzali allo Stadio Franco Scoglio di Messina, in programma giovedì 2 luglio 2026. A partire da martedì 17...
“Lenzuo-Leo”, l’iniziativa del Leo Club Agrigento per aiutare chi è in difficoltà
Il Leo Club Agrigento Host avvia l’iniziativa “Lenzuo-Leo”, una raccolta solidale di lenzuola, coperte e set bagno usati ma in buone condizioni, in collaborazione...
Palma di Montechiaro, Gaetano Lupo nuovo assessore della giunta Castellino
Nella sede Municipale di Palma di Montechiaro alla presenza del Sindaco Stefano Castellino e del Segretario Comunale Amorosia, è stato formalizzato l’insediamento del Dott....