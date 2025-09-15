

Il Comune informa che nei mesi di settembre, ottobre e novembre, la vidimazione della certificazione del documento di trasporto dell’uva si potrà effettuare: da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.45, e domenica dalle ore 8 alle ore 13.45, presso l’ufficio tecnico comunale, sito nel cortile municipio. Da lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, e sabato dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la via Trieste al civico nr 5, primo piano sopra il comando dei Vigili urbani. Riferimenti telefonici: dipendente Aronica Calogero cell. 3392901395; dipendente Turco Calogero cell. 3389903252 Lo comunica il Responsabile della sesta Area Funzionale del Comune.

Giovanni Blanda