

Riapre, con ordinanza del Sindaco Vito Terrana, la scuola media “Mazzini”, era chiusa da 1 anno per motivi di sicurezza.

L’istituto era stato dichiarato inagibile nel giugno 2024, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica che avevano evidenziato un deficit strutturale della copertura. Per garantire l’incolumità degli alunni, l’allora commissario straordinario ne aveva ordinato la chiusura immediata.

Dopo mesi di lavori di consolidamento, il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Bellia, ha comunicato la conclusione degli interventi. Successivamente, con apposita nota, il responsabile del quarto settore Lavori pubblici, architetto Salvatore Di Vincenzo, ha certificato l’agibilità dell’edificio, confermando il ripristino delle condizioni di sicurezza. Alla luce di ciò, il primo cittadino ha revocato l’ordinanza di chiusura e disposto la consegna urgente dei locali al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, in vista dell’imminente inizio delle attività didattiche. Il Sindaco: “”la riapertura del plesso rappresenta un passo importante per la comunità scolastica campobellese, che potrà tornare a usufruire di spazi sicuri e rinnovati dopo oltre un anno di disagi.

L’ordinanza è stata trasmessa, per competenza e conoscenza, al Prefetto di Agrigento, all’Ufficio Scolastico Regionale, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale””.

Giovanni Blanda