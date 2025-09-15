Per restare vicino alla compagna con problemi di tossicodipendenza si è finto poliziotto. Scoperto, è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E’ accaduto a Catania dove un 41enne siracusano è stato segnalato agli agenti dai medici del pronto soccorso dell’ospedale San Marco insospettiti dai suoi strani e concitati atteggiamenti. L’indagato aveva sostenuto di appartenente alle forze dell’ordine e di volere assistere la sua donna che nei giorni precedenti era stata sottoposta a Tso e poi ricoverata nel reparto di psichiatria. Con fare alterato e indossando una maglietta col logo della Polizia ha cercato di convincere gli operatori a farlo entrare in reparto. I sanitari, non credendogli, hanno chiamato la polizia. Identificato, il 41enne è stato perquisito: nella tasca dei pantaloni aveva un tirapugni che è stato immediatamente sequestrato, oltre a tre finti tesserini della Polizia con la sua foto. In auto aveva nascosto un lampeggiante. Nella sua abitazione sono poi stati trovati attestati di partecipazione a corsi, effigi e timbri vari della Polizia falsificati e persino una pistola a salve. A quel punto il 41enne ha confessato, sostenendo che ormai da anni aveva iniziato a contraffare i distintivi per fingersi un appartenente alle forze dell’ordine allo scopo di aiutare la compagna, tossicodipendente, a smettere di assumere droghe. L’uomo ha raccontato anche che, in alcune occasioni, cercandola tra le vie della città, sarebbe andato in diverse piazze di spaccio, qualificandosi come poliziotto.
Si finge poliziotto per andare da compagna ricoverata, denunciato 41enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Hanno venduto alcolici a minorenni, multati tre locali della movida a San Leone
Una sanzione di mille euro ciascuno per aver venduto alcolici a minorenni. Non è scattata la denuncia poiché i ragazzino sorpresi con le bevande...
Modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Catania
Modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Catania nelle domeniche 21 e 28 settembre, dalle ore 8 alle ore 9...
Campobello di Licata: Comune, Vidimazione documento del trasporto dell’Uva
Il Comune informa che nei mesi di settembre, ottobre e novembre, la vidimazione della certificazione del documento di trasporto dell’uva si potrà effettuare: da...
Condannato per reati tributari la Finanza confisca beni da 600mila euro a imprenditore
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca per 600mila euro emesso dal...
Premi da 10mila euro non ritirati in Sicilia: ultimi giorni per riscuotere la vincita...
Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata...
Nasce il coordinamento Donne della Cisl Fp Sicilia per valorizzare le pari opportunità
Valorizzazione delle pari opportunità e lancio di nuove iniziative a sostegno del lavoro femminile. La sede della segreteria regionale della Cisl Fp Sicilia ha...
Emergenza sicurezza in Sicilia, 62 mila lavoratori impegnati in edilizia, solo poco più di...
La stagione delle infrastrutture in Sicilia è nel pieno del suo svolgimento e i lavori in corso impegnano attualmente 62 mila lavoratori dichiarati mentre...