La dottoressa Teresa Burgio è ufficialmente il nuovo Segretario Generale del Comune di Naro.

Per il Sindaco Milco Dalacchi: “”Siamo enormemente felici di riaccoglierla nella nostra comunità: conosciamo bene la sua preparazione, la sua determinazione e siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per supportare l’amministrazione nel governo della città.

Un sentito ringraziamento va anche al Dott. Pietro Librici, che ha svolto con grande impegno e professionalità il suo incarico di Segretario Generale nel nostro Comune.

Benvenuta a Naro, dottoressa Burgio, e buon lavoro!””

Giovanni Blanda