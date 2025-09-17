

Donazione ordinaria di sangue, a Campobello di Licata, nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, nei pressi dalla Chiesa di San Giuseppe. Sono state raccolte sei sacche di sangue ed effettuato un contro sanitario.

Ancora prima: incamerate 15 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) e un controllo annuale sanitario.

Giovanni Blanda