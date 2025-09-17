Due carabinieri sono rimasti feriti nell’aggressione di un 39enne albanese, ritenuto responsabile di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”. I militari si erano presentati all’abitazione dell’uomo per verificare le ragioni di un possibile ‘codice rosso’. Ha iniziato immediatamente a minacciarli di morte e li ha aggrediti, scagliando una sedia di legno contro uno dei due militari per poi cercare di colpire entrambi con un martello custodito in un mobile. L’azione violenta dell’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, non si e’ fermata: lo stesso, dopo che i due militari hanno recuperato il martello dalle sue mani, ha lanciato un vaso in pietra contro l’autovettura militare, frantumandone il lunotto, e con un reggivaso in ferro battuto ha colpito uno dei militari. I due carabinieri, benche’ entrambi feriti, sono riusciti infine ad ammanettarlo, potendolo cosi’ immobilizzare e accompagnare in caserma grazie all’intervento di un’ulteriore pattuglia. L’uomo e’ stato anche deferito in stato di liberta’ poiche’ ritenuto responsabile di “maltrattamenti” in danno della moglie. Ora e’ in carcere la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.