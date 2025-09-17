È stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ma, il 36enne, protagonista di questa vicenda, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, dopo quattro giorni, è stato trovato di nuovo in possesso di droga ed è stato, quindi, arrestato.

Nel corso delle attività finalizzate a contenere e reprimere fenomeni di criminalità e illegalità diffusa e, in particolare, lo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno predisposto un servizio di osservazione.

L’azione dei poliziotti si è concentrata soprattutto nella zona del centro storico. Transitando nei pressi di piazza Carlo Alberto, i poliziotti hanno notato due persone, una a bordo di un’auto e l’altra a piedi. Il comportamento tenuto dai due soggetti in quel contesto ha fatto sorgere negli agenti il motivato sospetto che ci fosse in corso una attività di cessione di sostanze stupefacenti.

A questo punto gli agenti hanno deciso di intervenire per effettuare i necessari controlli. Tuttavia, mentre il potenziale acquirente, appiedato, è stato fermato ed identificato, il conducente del veicolo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di fuggire, lanciando, al fine di disfarsene, uno zainetto dal finestrino.

Il maldestro tentativo di sottrarsi agli accertamenti è stato vanificato dagli agenti che dopo pochi secondi sono riusciti a bloccare l’uomo.

Dopo l’identificazione i poliziotti hanno eseguito un’accurata perquisizione del veicolo che ha consentito di rinvenire 30 involucri in cellophane, con apice termo saldato, contenenti circa 30 grammi di cocaina, nonché la somma di 210 euro.

Gli agenti sono riusciti a recuperare anche lo zaino che al suo interno custodiva 73 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 590 grammi circa, 3 vasetti contenenti hashish, per un peso di circa 30 grammi, e la somma in contanti di 70 euro, in banconote di vario taglio.

Dopo gli atti di rito, il 36enne è stato arrestato -ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva- e al termine dell’udienza di convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Esattamente quattro giorni dopo, i poliziotti hanno notato lo stesso indagato che, contravvenendo alla misura cautelare, si trovava a bordo di un’autovettura in via Sangiuliano. Pertanto, l’uomo è stato fermato e sottoposto a controllo.

In questa circostanza sono stati trovati nella sua disponibilità in macchina 26 grammi circa di cocaina, suddivisa in 27 dosi, 40 grammi di hashish, suddivisi in altri mini contenitori in plastica, nonché 370 grammi circa di marijuana, distribuiti in 41 bustine sigillate con sistema taglia aria.

A quel punto il 36enne è stato di nuovo arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva e, su disposizione del Pm di turno, accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.