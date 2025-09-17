

Il Comune avvisa le famiglie degli studenti pendolari residenti, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che possono ritirare la richiesta per ottenere l’abbonamento gratuito o semigratuito mensile del trasporto presso il Comune. Le richieste debitamente compilate e con documenti allegati, vanno consegnati presso l’ufficio Pubblica istruzione.

Coloro che non presentano la richiesta entro il termine prestabilito, sono tenuti a provvedere al pagamento dell’abbonamento a proprie spese. Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al Comune.

Giovanni Blanda