Il Consiglio Comunale di Naro si è trasformato in un palcoscenico degno di un dramma manzoniano, con il sindaco Milco Dalacchi che ha sfoderato sarcasmo, ironia e una mossa politica geniale contro il consigliere di opposizione Roberto Barberi, leader del gruppo “Uniti per Naro – Barberi Sindaco”. In un discorso che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, Dalacchi ha ribaltato le accuse dell’opposizione, offrendo a Barberi una nomina a consulente gratuito con un provocatorio “Le consegno le chiavi della città”. Un colpo da maestro che ha messo a nudo l’assenza dell’oppositore, residente a Palermo, e ha riaffermato la leadership del primo cittadino.

La diatriba con “Uniti per Naro” non è una novità. Il 30 agosto 2025, il gruppo di Barberi aveva attaccato Dalacchi, accusandolo di essere un Pinocchio bugiardo sul servizio rifiuti, un Don Abbondio codardo e un Schettino che abbandona la nave di Naro in tempesta (CanicattiWeb, 30 agosto 2025). Ma il sindaco, con un’ironia degna di un letterato, ha trasformato il consiglio comunale in un’arena dove le metafore dell’opposizione sono diventate un boomerang. “La politica è basata sui Pinocchio, i Don Abbondio, gli Schettino, faccia lei,” ha dichiarato Dalacchi, puntando il dito contro Barberi. Con un sorriso sornione, ha aggiunto: “Io un po’ di letteratura l’ho studiata molto bene, devo ringraziare la professoressa Maria Riolo,” evocando il “Carneade, chi era costui?” del suo comunicato del 7 settembre (CanicattiWeb, 7 settembre 2025). Un riferimento che ha dipinto Barberi come un consigliere “invisibile”, un “ectoplasma” che appare a Naro solo per sparare critiche e poi “torna a Palermo con la bacchetta magica”.

Il momento clou è arrivato quando Dalacchi, con un misto di sarcasmo e magnanimità, ha tirato fuori un’arma inaspettata: una nomina a consulente gratuito per Barberi. “Qua c’ho la nomina, se vuole gliela firmo davanti a tutti. Lei è padrone di salvare Naro,” ha detto, porgendo simbolicamente le “chiavi della città”. L’offerta, chiaramente una provocazione, era accompagnata da un tono che oscillava tra il serio e il canzonatorio: “Credo nella sua grande professionalità, nella sua grande preparazione. Lei ci rifletta, può anche dire no, è una sua libertà.” Il rifiuto di Barberi, prevedibile, ha solo rafforzato l’immagine di un oppositore che critica da lontano senza mai sporcarsi le mani. “Torna, tocca con la bacchetta magica e poi se ne ritorna,” ha ironizzato Dalacchi per sferrare un ultimo affondo che ha strappato risate ai presenti.

Il discorso non si è limitato a smontare Barberi. Dalacchi ha difeso con orgoglio il suo operato, sottolineando il sostegno di “2000 persone che mi hanno votato” e denunciando il disastro ereditato dai “grandi sindaci” del passato, che “hanno devastato Naro” lasciando il personale comunale “sfruttato” e “nell’ignoranza”. Un riferimento che richiama la crisi politica descritta il 13 agosto, quando si parlava di un “sogno di Magica Naro” tradito da egoismi (CanicattiWeb, 13 agosto 2025). Mentre l’opposizione si spacca, come evidenziato il 26 luglio con la formazione di un nuovo gruppo autonomo (CanicattiWeb, 26 luglio 2025), e la vicesindaca Sferrazza si dimette accusando una “politica malata” (CanicattiWeb, 30 luglio 2025), Dalacchi si è mosso con decisione: ha nominato nuovi assessori il 18 agosto (CanicattiWeb, 18 agosto 2025) e la segretaria generale Teresa Burgio il 16 settembre (CanicattiWeb, 16 settembre 2025), dimostrando di voler guidare Naro fuori dalla tempesta.

Con il suo intervento, Dalacchi ha trasformato le accuse di “Uniti per Naro” in un’opportunità per riaffermare la sua autorità. La sua ironia tagliente e l’offerta provocatoria a Barberi non solo hanno messo in difficoltà l’opposizione, ma hanno anche galvanizzato i suoi sostenitori. “Chi merita la fiducia dei narese? Chi combatte in prima linea o il filosofo distante?” aveva chiesto nel comunicato del 7 settembre, e il consiglio comunale ha ribadito questa domanda con forza. Mentre Barberi si limita a “toccare e andarsene”, Dalacchi resta a Naro, con le “chiavi” ben strette in mano, pronto a guidare la città nonostante le tempeste. La partita è ancora aperta, ma il sindaco ha dimostrato di saper giocare con intelligenza e un pizzico di ironia che lascia il segno.