Lunedi 22 Settembre alle ore 12:30 presso il palazzo della Provincia Regionale di Agrigento, il Presidente Giuseppe Pendolino, riceverà gli atleti paralimpici della Pro Sport Ravanusa, che la scorsa settimana a Jesolo, hanno conquistato il titolo nazionale di calcio balilla Paralimpico per la categoria disabilità intellettiva e relazionale.


