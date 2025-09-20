Lunedi 22 Settembre alle ore 12:30 presso il palazzo della Provincia Regionale di Agrigento, il Presidente Giuseppe Pendolino, riceverà gli atleti paralimpici della Pro Sport Ravanusa, che la scorsa settimana a Jesolo, hanno conquistato il titolo nazionale di calcio balilla Paralimpico per la categoria disabilità intellettiva e relazionale.
