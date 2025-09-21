Un grave episodio ha sconvolto Campobello di Licata, in piazza XX Settembre, a pochi passi dal municipio. Un uomo romeno di circa 50 anni è stato ferito con diverse coltellate, presumibilmente al braccio e forse al fianco, durante una lite. La vittima, soccorsa immediatamente dal 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove i medici hanno riservato la prognosi.

La panchina e la pavimentazione di piazza XX Settembre si sono tinte di sangue, trasformando il luogo in una scena drammatica. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe il risultato di un alterco tra due connazionali coetanei, iniziato in un’altra piazza del paese. Sebbene la disputa sembrava essersi placata, i due si sono ritrovati in piazza XX Settembre, dove la situazione è degenerata, culminando nell’accoltellamento.

Le urla hanno attirato l’attenzione degli amministratori comunali, che sono intervenuti dal vicino municipio. I carabinieri, prontamente accorsi, avrebbero già identificato e fermato l’aggressore. Nel frattempo, le autorità locali hanno disposto l’intervento di un’autobotte per ripulire la piazza dal sangue.

La comunità di Campobello di Licata è sotto shock per l’accaduto, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sull’evoluzione delle indagini.