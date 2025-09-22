Care socie…

giungo a l termine del mio mandato biennale come Presidente della Sezione FIDAPA

d i Ravanusa-Campobello di Licata, con il cuore colmo d i gratitudine e di orgoglio

per il cammino condiviso.

È stato un percorso intenso e partecipato, ricco di progetti, relazioni, incontri e ri-

flessioni. Un biennio durante il quale abbiamo cercato, con costanza e impegno, di

onorare i valori fondanti della nostra Federazione: la promozione della donna in

ogni ambito della vita sociale, culturale e professionale, la valorizzazione del me-

rito e del dialogo intergenerazionale, la diffusione di una cultura di equità, rispetto

e legalita.

Abbiamo organizzato convegni medico-informativi su temi attuali e rilevanti per la

salute e il benessere delle donne e sulla prevenzione pediatrica.

Ci siamo impegnate a promuovere la “cultura del rispetto” con un concorso rivolto

agli studenti delle scuole.

È stato dato ampio spazio alla letteratura, con la presentazione di diversi volumi

sulle donne che hanno fatto la storia e sul centenario della nascita del grande scrit-

tore empedoclino Andrea Camilleri.

Un interessante “caffè letterario”, dedicato alle discipline STEAM, ha offerto un pre-

zioso momento d i confronto e d i crescita culturale.

U n importante Protocollo d’Intesa con le Amministrazioni Comunali è stato siglato,

per dare concreta attuazione all’adozione della Carta dei Diritti della Bambina, che

rappresenta un impegno forte e consapevole verso le nuove generazioni.

I l nostro gemellaggio con l a Sezione d i Licata ha consolidato un legame prezioso di

sorellanza associativa, mentre il progetto distrettuale sull’ “imprenditoria femmi-

nile” e quello delle Vice presidenti sul tema del “riciclo” c i hanno permesso d i ap-

profondire le sfide e le opportunità per le donne nel mondo del lavoro e dell’im-

presa.

Abbiamo lavorato in rete con altre associazioni, creando una sinergia significativa

nel segno della solidarietà: penso ad esempio all’iniziativa “Un Natale solidale per

il CAV”, che ha unito i nostri sforzi i n favore delle donne in difficoltà, come anche la

“passeggiata in rosa”, per sensibilizzare le donne verso un’attenta prevenzione

delle malattie oncologiche.

I l nostro supporto, inoltre, non è venuto meno nei riguardi dei bambini che affron-

tano difficili battaglie per la sconfitta dei tumori (pensiamo alla LEGA IBISCUS e

alla CASA DI LUCIA).

Importanti anche gli incontri con i giovani, come quello con il “Parlamento Interna-

zionale della Legalità”, che ha rappresentato un momento di altissimo valore edu-

cativo.

Entusiasmante l’incontro sull’ “emergenza educativa” con il rinomato Dott. Car-

melo Impera, fortemente voluto dalla nostra sezione, in collaborazione con la lo-

cale sezione UCIIM.

Non sono mancate le azioni di sensibilizzazione ambientale, grazie alla collabora-

zione con “Plastic Free”, per incentivare una “cultura ecologica e sostenibile”.

Forte è stato il nostro impegno nella lotta alla violenza di genere, con il convegno

realizzato insieme a” Zero Molestie – SINALP”.

Abbiamo voluto anche coltivare la memoria, con la posa della “Pietra d’Inciampo”

i n ricordo dei caduti i n guerra, perché l a memoria è fondamento d i ogni civiltà.

L e nostre comunità hanno usufruito di un servizio di prevenzione e di screening,

organizzati insieme all’AIDO e al CISOM e col supporto delle nostre socie profes-

sioniste in ambito sanitario.

Tante altre sono state l e iniziative, l’ultima in ordine temporale quella riguardante

l a violenza sulle donne nell’arte, con l a partecipazione dell’AITS e dei nostri artisti

Locali.

Indimenticabile la prima iniziativa a favore delle donne ospiti nelle case protette

per via delle violenze subite: un volo emozionante e di speranza, nell’Aeroclub

“Boccadifalco” d i Palermo, insieme all’Ordine Costantiniano d i San Giorgio.

Ciascuna attività è stata frutto d i u n lavoro corale, condiviso, appassionato.

Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al mio straordinario Staff di

Presidenza:

alla Vice Presidente Angelica Falsone,

alla Segretaria Pina L o Coco,

alla Tesoriera Piera Aronica,

alla Past Presidente Carmela Amato,

alle Revisori dei Conti: M. Luisa Tornambè, Marisa L a Carrubba, Flora Valenza;

e alle Consigliere del Consiglio Direttivo:

Anna Sanfilippo

Stella L a Mattina

Liliana Miraglia

Lillina Destro

Ausilia Falsone

Ciotta Giuseppina

Tutte insieme hanno rappresentato una squadra solida e un punto di riferimento

costante.

U n ringraziamento speciale v a a tutte le socie, per la fiducia accordata, per l a par-

tecipazione attiva e per lo spirito di condivisione che ha reso questo biennio

un’esperienza entusiasmante.

Si chiude questo biennio ma non s i conclude i l nostro cammino.

I l “Testimone” passa nelle mani dell’ ins. Giuseppina Ciotta, che continuerà a gui-

dare la sezione insieme al suo Staff di Presidenza e al nuovo Consiglio Direttivo,

certa che nuove energie e nuove idee arricchiranno il percorso associativo.

I l nostro compito resta quello di essere protagoniste attive nella società, costrut-

trici d i Reti, promotrici d i cultura e di diritti.

Sono certa che il lavoro fatto sia un seme destinato a crescere e che l’entusiasmo,

l’unità e la passione che da sempre ci hanno accompagnato restino la forza trai-

nante del futuro della nostra associazione.

I l 3 0 settembre lascerò questo incarico con serenità e con l’orgoglio d i aver servito

l a FIDAPA con dedizione, serietà e rispetto.

Grazie a tutte e a tutti!

“Continuiamo a camminare insieme, unite, determinate, fedeli a l nostro impegno

per una società più giusta, inclusiva e consapevole del valore delle donne.”

Campobello di Licata, 21 settembre 2025

Maria Rita Bonetta

Presidente uscente