giungo a l termine del mio mandato biennale come Presidente della Sezione FIDAPA
d i Ravanusa-Campobello di Licata, con il cuore colmo d i gratitudine e di orgoglio
per il cammino condiviso.
È stato un percorso intenso e partecipato, ricco di progetti, relazioni, incontri e ri-
flessioni. Un biennio durante il quale abbiamo cercato, con costanza e impegno, di
onorare i valori fondanti della nostra Federazione: la promozione della donna in
ogni ambito della vita sociale, culturale e professionale, la valorizzazione del me-
rito e del dialogo intergenerazionale, la diffusione di una cultura di equità, rispetto
e legalita.
Abbiamo organizzato convegni medico-informativi su temi attuali e rilevanti per la
salute e il benessere delle donne e sulla prevenzione pediatrica.
Ci siamo impegnate a promuovere la “cultura del rispetto” con un concorso rivolto
agli studenti delle scuole.
È stato dato ampio spazio alla letteratura, con la presentazione di diversi volumi
sulle donne che hanno fatto la storia e sul centenario della nascita del grande scrit-
tore empedoclino Andrea Camilleri.
Un interessante “caffè letterario”, dedicato alle discipline STEAM, ha offerto un pre-
zioso momento d i confronto e d i crescita culturale.
U n importante Protocollo d’Intesa con le Amministrazioni Comunali è stato siglato,
per dare concreta attuazione all’adozione della Carta dei Diritti della Bambina, che
rappresenta un impegno forte e consapevole verso le nuove generazioni.
I l nostro gemellaggio con l a Sezione d i Licata ha consolidato un legame prezioso di
sorellanza associativa, mentre il progetto distrettuale sull’ “imprenditoria femmi-
nile” e quello delle Vice presidenti sul tema del “riciclo” c i hanno permesso d i ap-
profondire le sfide e le opportunità per le donne nel mondo del lavoro e dell’im-
presa.
Abbiamo lavorato in rete con altre associazioni, creando una sinergia significativa
nel segno della solidarietà: penso ad esempio all’iniziativa “Un Natale solidale per
il CAV”, che ha unito i nostri sforzi i n favore delle donne in difficoltà, come anche la
“passeggiata in rosa”, per sensibilizzare le donne verso un’attenta prevenzione
delle malattie oncologiche.
I l nostro supporto, inoltre, non è venuto meno nei riguardi dei bambini che affron-
tano difficili battaglie per la sconfitta dei tumori (pensiamo alla LEGA IBISCUS e
alla CASA DI LUCIA).
Importanti anche gli incontri con i giovani, come quello con il “Parlamento Interna-
zionale della Legalità”, che ha rappresentato un momento di altissimo valore edu-
cativo.
Entusiasmante l’incontro sull’ “emergenza educativa” con il rinomato Dott. Car-
melo Impera, fortemente voluto dalla nostra sezione, in collaborazione con la lo-
cale sezione UCIIM.
Non sono mancate le azioni di sensibilizzazione ambientale, grazie alla collabora-
zione con “Plastic Free”, per incentivare una “cultura ecologica e sostenibile”.
Forte è stato il nostro impegno nella lotta alla violenza di genere, con il convegno
realizzato insieme a” Zero Molestie – SINALP”.
Abbiamo voluto anche coltivare la memoria, con la posa della “Pietra d’Inciampo”
i n ricordo dei caduti i n guerra, perché l a memoria è fondamento d i ogni civiltà.
L e nostre comunità hanno usufruito di un servizio di prevenzione e di screening,
organizzati insieme all’AIDO e al CISOM e col supporto delle nostre socie profes-
sioniste in ambito sanitario.
Tante altre sono state l e iniziative, l’ultima in ordine temporale quella riguardante
l a violenza sulle donne nell’arte, con l a partecipazione dell’AITS e dei nostri artisti
Locali.
Indimenticabile la prima iniziativa a favore delle donne ospiti nelle case protette
per via delle violenze subite: un volo emozionante e di speranza, nell’Aeroclub
“Boccadifalco” d i Palermo, insieme all’Ordine Costantiniano d i San Giorgio.
Ciascuna attività è stata frutto d i u n lavoro corale, condiviso, appassionato.
Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al mio straordinario Staff di
Presidenza:
alla Vice Presidente Angelica Falsone,
alla Segretaria Pina L o Coco,
alla Tesoriera Piera Aronica,
alla Past Presidente Carmela Amato,
alle Revisori dei Conti: M. Luisa Tornambè, Marisa L a Carrubba, Flora Valenza;
e alle Consigliere del Consiglio Direttivo:
Anna Sanfilippo
Stella L a Mattina
Liliana Miraglia
Lillina Destro
Ausilia Falsone
Ciotta Giuseppina
Tutte insieme hanno rappresentato una squadra solida e un punto di riferimento
costante.
U n ringraziamento speciale v a a tutte le socie, per la fiducia accordata, per l a par-
tecipazione attiva e per lo spirito di condivisione che ha reso questo biennio
un’esperienza entusiasmante.
Si chiude questo biennio ma non s i conclude i l nostro cammino.
I l “Testimone” passa nelle mani dell’ ins. Giuseppina Ciotta, che continuerà a gui-
dare la sezione insieme al suo Staff di Presidenza e al nuovo Consiglio Direttivo,
certa che nuove energie e nuove idee arricchiranno il percorso associativo.
I l nostro compito resta quello di essere protagoniste attive nella società, costrut-
trici d i Reti, promotrici d i cultura e di diritti.
Sono certa che il lavoro fatto sia un seme destinato a crescere e che l’entusiasmo,
l’unità e la passione che da sempre ci hanno accompagnato restino la forza trai-
nante del futuro della nostra associazione.
I l 3 0 settembre lascerò questo incarico con serenità e con l’orgoglio d i aver servito
l a FIDAPA con dedizione, serietà e rispetto.
Grazie a tutte e a tutti!
“Continuiamo a camminare insieme, unite, determinate, fedeli a l nostro impegno
per una società più giusta, inclusiva e consapevole del valore delle donne.”
Campobello di Licata, 21 settembre 2025
Maria Rita Bonetta
Presidente uscente
