L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro si prepara a dare il via al nuovo anno scolastico 2025/26 con una cerimonia carica di significato, che si terrà giovedì 2 ottobre alle ore 08:30 nel cortile della scuola Secondaria di I grado “Sant’Agostino”. La Dirigente Scolastica, insieme a docenti, alunni e tutto il personale scolastico, invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e riflessione, che segna l’inizio di un percorso educativo incentrato su un tema di grande attualità: “Conto su di te per un mondo di pace”.

L’evento, aperto alla comunità, sarà un’occasione per riaffermare i valori fondamentali dell’educazione, della corresponsabilità e della pace, pilastri su cui si fonda il progetto formativo dell’istituto. La scelta del tema riflette l’impegno della scuola nel promuovere una cultura di dialogo, rispetto e solidarietà, coinvolgendo studenti, famiglie e territorio in un cammino comune verso un futuro più armonioso.

Durante la cerimonia, momenti di condivisione e riflessione si alterneranno per dare voce agli alunni e ai docenti, che presenteranno il significato del tema scelto e il ruolo della scuola come luogo di crescita umana e civile. L’evento sarà anche un’opportunità per rafforzare il legame tra la comunità scolastica e le istituzioni locali, unite dall’obiettivo di costruire una società più giusta e pacifica.

La Dirigente Scolastica e tutto l’Istituto “San Giovanni Bosco” esprimono la loro gioia nell’accogliere chiunque voglia prendere parte a questa giornata speciale, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per un’educazione che formi cittadini consapevoli e responsabili.

L’appuntamento è per il 2 ottobre alle 08:30 presso il cortile della scuola “Sant’Agostino”. Non mancate: la pace inizia da noi, e insieme possiamo fare la differenza.