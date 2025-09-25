Due nuovi sacerdoti impreziosiscono la comunità cattolica a Campobello di Licata. E due parroci sono stati trasferiti.

Don Giuseppe Costanza, nominato parroco dell’Unità pastorale “”Maria Madre della chiesa””, che comprende le parrocchie Chiesa Madre “”San Giovanni Battista”, Beata Maria Vergine di Lourdes e Beata Maria Vergine dell’Immacolata.

Don Marco Damanti, nuovo parroco delle parrocchie Gesù e Maria e San Giuseppe dell’Unità pastorale “”Sacra Famiglia””.

Un passaggio significativo per la comunità ecclesiale campobellese.

Il primo, reverendo di Grotte, viene dall’esperienza pastorale maturata nella chiesa di San Francesco a Naro; il secondo, presbite licatese, è stata parroco della chiesa Santissimi apostoli Pietro e Paolo di Favara.

La comunità campobellese vuole esprimere un ringraziamento a don Carmelo Davide Burgio per il servizio pastorale svolto in questi anni con dedizione ed attenzione verso le persone e le famiglie. Con gioia e speranza, frattanto, la città rivolge un caloroso benvenuto a don Giuseppe Costanza e a don Marco Damanti. A loro l’augurio di un fertile cammino pastorale.

Giovanni Blanda