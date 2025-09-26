“”Il Covo degli Artisti”” di Campobello di Licata organizza un interessante incontro culturale in calendario venerdì (26 Settembre), con inizio alle ore 18,30, a Campobello. Sarà presentato il libro di Antonio Nicita dal titolo “”Nell’età dell’oro””. Ne parlerà con l’autore il professore Sergio Intorre. Il ‘’Covo degli Artisti’’ è ubicato in via Falsone-Borsellino.
L’ingresso è libero.
Giovanni Blanda
