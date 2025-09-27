Contributi per l’acquisto di testo per l’anno scolastico 2025/2026. Tutti gli studenti residenti a Campobello di Licata, frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari o inferiore a euro 10.632,94 (in corso di validità), possono presentare richiesta, sottoscritta dal genitore o avente rappresentanza legale dello studente deve essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 17 Ottobre 2025, esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata.
Campobello di Licata, Contributi per l’acquisto di libri di testo
