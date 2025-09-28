Carmelo Scelta, 64 anni, è il nuovo direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

L’incarico è arrivato nella riunione di oggi del consiglio d’amministrazione di Gesap che lo ha nominato all’unanimità indicandolo da una rosa di tre candidati (Francesco D’Amico, Roberto Tundo e lo stesso Scelta) designati dalla commissione formata dai professori Stefano Paleari, Carlo Amenta e Fabrizio Tigano, a seguito di una selezione pubblica, dove hanno partecipato una ventina di candidati.

Scelta, già direttore generale di Gesap, subentra a Massimo Abbate, direttore dell’area amministrativa e finanziaria, che nel periodo di vacatio, dopo il pensionamento di Natale Chieppa a giugno 2024, ha ricoperto il ruolo di direttore generale.

“Il Consiglio di amministrazione rivolge al nuovo direttore generale gli auguri di buon lavoro. Inoltre, ringrazia il direttore Abbate che, con la sua esperienza trentennale, ha dato continuità all’attività della società”.

Le proteste per la nomina

“Sembra che oggi si terrà l’ultimo colloquio coi candidati prima dell’ufficializzazione del nuovo direttore generale di Gesap. Sono stati mesi con un clima pesante, con ingerenze nelle decisioni da parte del Presidente della Regione Schifani che, ricordiamo, non ha alcuna quota della Gesap, e col sindaco Lagalla che dovrebbe essere il vero decisore e che in questo momento appare schiacciato dalla sua debolezza politica dopo il fallimento dell’intesa con Lombardo e Miccichè.

Nei nostri ruoli nei Consigli comunale e metropolitano e all’Assemblea regionale non staremo a guardare davanti ad eventuali decisioni che potrebbero portare in quel ruolo chi ha alle spalle vicende di certo non rappresentative di una brillante azione manageriale. Chiederemo tutti gli atti relativi al procedimento di selezione per approfondire il merito della decisione che verrà presa e compiremo eventualmente tutti gli atti di nostra competenza per denunciare eventuali operazioni non orientate al merito e allo sviluppo dell’aeroporto di Palermo.”

Lo dichiarano il Consigliere comunale e metropolitano Antonino Randazzo e il deputato regionale Adriano Varrica.

“Tutto è andato come noto da mesi: Lagalla si inchina a Schifani per un’ulteriore nomina che ha un sapore amaro perché fa tornare alla mente periodi in cui la Gesap era coi bilanci in negativo, dentro cronache giudiziarie e con un procedimento di revoca della concessione. Come annunciato faremo richiesta di accesso agli atti di tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione e a questa nomina, al fine di valutare ogni possibile azione istituzionale.”

Così il consigliere metropolitano Antonino Randazzo e il deputato regionale Adriano Varrica sulla nomina del nuovo direttore generale di Gesap.