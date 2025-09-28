

Una nuova opportunità per i giovani del nostro territorio.

Dopo anni di lavoro, un obiettivo che ci eravamo dati già nella prima edizione del festival diventa realtà: a Campobello di Licata sta per partire un corso dell’ITS Steve Jobs Academy, l’unico in Sicilia dedicato a informatica e tecnologie moderne.

Un percorso gratuito di 1800 ore, con titolo riconosciuto a livello nazionale e la possibilità di lavorare nel campo dell’informatica anche da remoto, senza dover lasciare la propria terra.

L’organizzazione: “”Vi aspettiamo domenica 29 settembre alle 18:00 presso il plesso Rita Levi Montalcini per conoscere tutti i dettagli.

Un passo concreto verso il diritto a restare””.

Giovanni Blanda