La Pubblica amministrazione di Naro ha presentato due importanti progetti al bando del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Finanza Locale del 14/07/2025, destinato a finanziare opere di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti (art. 1, commi 139 e ss., L. 145/2018).

Le opere candidate sono: riqualificazione di Piazza Marconi (“”Cruci di Petra””); strada di collegamento ex ferrovia Naro – Canicattì.

Il Sindaco Milco Dalacchi: “”Non abbiamo la certezza che verranno finanziate, ma il nostro impegno sarà sempre quello di intercettare ogni opportunità utile per il bene della nostra città.

Con costanza, determinazione e tanta voglia di fare, continuiamo a lavorare per rendere Naro sempre più vivibile e sicura””.

GIOVANNI BLANDA