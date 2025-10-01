Mercoledì 1 ottobre, alle ore 19, provvederà ad accendere le luci della Fontana delle Fanciulle, in Piazza Aldo Moro, a Campobello di Licata.
Lo slogan: “” Unisciti a noi per accendere insieme la speranza”, in collaborazione con l’Airc
“Prevenire è un gesto di amore” ”
Il Sindaco Vito Terrana: “In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Fontana delle Fanciulle si tingerà di rosa, in segno di vicinanza a tutte le donne e di sostegno alla ricerca promossa dall’Airc” ”
Notizia curata e diffusa dal Sindaco Terrana e dall’assessora alla Cultura e Turismo
Jenny Termini.
Giovanni Blanda
