La città è con il fiato sospeso: in corso le ricerche di Marianna Bello, 38 anni, trascinata via dal fiume d’acqua e fango che ha invaso via Sottotenente Bosco.

Favara vive ore drammatiche dopo l’alluvione che si è abbattuta questa mattina: Marianna Bello, 38 anni, sposata e madre di tre figli, è stata travolta da un’ondata di acqua e fango mentre cercava di mettersi in salvo. Le ricerche sono in corso senza sosta, ma il maltempo ostacola i soccorsi.

La pioggia torrenziale che stamattina si è abbattuta su Favara ha trasformato diverse strade in veri e propri fiumi in piena. Tra le zone più colpite c’è via Sottotenente Bosco, dove si è consumata la tragedia che tiene l’intera comunità con il cuore in gola.

Secondo una ricostruzione ormai certa, Marianna Bello si trovava a bordo della sua auto quando la strada è stata invasa da un’ondata di acqua piovana. Nel tentativo di mettersi in salvo, la donna ha deciso di abbandonare il veicolo, ma è stata travolta dalla corrente e trascinata verso valle, scomparendo in pochi istanti.

Immediato l’allarme e la mobilitazione dei soccorsi. Tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono entrate in azione, supportate dai pompieri sommozzatori provenienti da Palermo. È stato inoltre richiesto l’intervento di un elicottero da Catania, ma le condizioni meteorologiche avverse ne impediscono al momento il decollo.

Accanto alle squadre ufficiali, anche i familiari della donna e tanti cittadini favaresi stanno partecipando con disperata determinazione alle ricerche, muovendosi lungo i corsi d’acqua e nelle zone più critiche. In prima linea, come già avvenuto in altre emergenze, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso e ha espresso vicinanza alla famiglia della donna.

L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia Bello: amici, conoscenti e semplici cittadini si alternano nelle ricerche e nei presidi lungo i punti più pericolosi. Il dramma di Marianna, giovane madre di tre figli, ha colpito profondamente Favara, che vive con apprensione ogni aggiornamento.

Il maltempo che da ore sta interessando la provincia di Agrigento ha provocato disagi diffusi: strade allagate, traffico in tilt e gravi difficoltà per gli automobilisti e i residenti. La priorità resta però la ricerca della donna dispersa, che continua senza sosta nonostante le condizioni proibitive.