

L’Enel sospenderà la distribuzione dell’energia elettrica, venerdì (3 ottobre), dalle ore 9 alle ore alle ore 16,50, a Campobello di Licata. Sono interessati alcune tratti delle seguente vie.

Sono: Marconi, Che Guevara, Matteotti, Sindaco Ciotta, Massaua, Grimeau, Rapisardi, Aleardi, 28 Ottobre, Somalia, Garibaldi Nord, Carnevale, Gramsci e SS 123.

L’ Enel raccomanda i cittadini interessati ad usare prudenza e, eventualmente a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Giovanni Blanda