La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 43 anni che avrebbe aggredito i genitori al culmine di una lite legata all’ennesima richiesta di soldi da usare per rifornirsi di alcol.

A chiedere aiuto ai poliziotti è stata la coppia di anziani, una donna malata oncologica e un uomo con problemi di deambulazione, che, impauriti e stanchi delle continue vessazioni, hanno segnalato alla Sala Operativa della Questura di Catania le condotte tenute dal figlio appena pochi minuti prima.

Dopo aver tranquillizzato i due al telefono, gli agenti della Sala Operativa hanno inviato immediatamente un equipaggio della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell’abitazione della famiglia, nel quartiere San Cristoforo.

Dopo essersi sincerati sulle condizioni di salute della coppia, i poliziotti hanno sentito l’anziana che ha raccontato dell’atteggiamento sempre più aggressivo tenuto dal figlio con problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti, oltre all’uso smodato di bevande alcoliche. Nell’ultimo periodo, le richieste di denaro sarebbero state sempre più frequenti al punto da diventare non più sostenibili. Secondo quanto riferito dall’anziana, il 43enne avrebbe tenuto comportamenti violenti sia fisicamente che psicologicamente nei confronti dei genitori nel caso di diniego alle sue richieste.

Nell’ultima lite sfociata poi nell’aggressione, il 43enne avrebbe chiuso in casa i genitori in modo da cercare soldi nell’appartamento, rovistando nel portafogli del padre.

Inoltre, poco prima dell’arrivo dei poliziotti, l’uomo li avrebbe persino minacciati di morte, rivolgendo offese e ingiurie nei loro confronti fino. Dalle parole sarebbe passato alle mani, spintonando e picchiando l’anziano padre che, per le sue difficolta a deambulare, sarebbe finito a terra, mentre tentava di fare da scudo alla moglie malata.

Il 43enne è stato fermato dai poliziotti che l’hanno trovato in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Condotto negli uffici di Polizia, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti contro i familiari, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, il 43enne è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.