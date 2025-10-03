Sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio in abitazione in via Nilde Iotti.

L’incendio ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani.

Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno soccorso una persona che si trovava all’interno, che è stata affidata alle cure del 118.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima, l’uomo è deceduto a causa delle inalazioni di fumi tossici. Sono in corso le indagini, insieme al personale dei carabinieri di Monreale, per conoscere la cause dell’incendio.