È realtà il decreto di finanziamento emesso dall’Assessorato alle Infrastrutture per “interventi di riqualificazione impianti sportivi “.
“”Con il finanziamento di 100 mila euro – dice il Sindaco Vito Terrana – interverremo per l’apertura dello stadio “Lillo Smiraglia ” (“”Tre Torri””) per la promozione dello sport quale valore aggregativo e sociale per i nostri giovani.
Grazie on. Carmelo Pace per l’attenzione costante alla nostra Campobello di Licata””.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, si riapriranno gli Impianti sportivi