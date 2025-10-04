I carabinieri della compagnia di Bagheria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Termini Imerese nei confronti di un bagherese e due palermitani, tra i 42 e i 56 anni, accusati di avere messo a segno la rapina lo scorso 28 agosto scorso presso la filiale Credem di Bagheria in via Città di Palermo.

Le indagini, coordinate dalla procura e condotte dai militari grazie all’analisi dei filmati di vari apparati di videosorveglianza della città, hanno permesso di individuare e ricostruire gli spostamenti dei malviventi che la mattina del 28 agosto hanno fatto irruzione con il volto coperto da maschere in silicone nella filiale Credem di Bagheria e, dopo aver minacciato i dipendenti e gli utenti presenti, si sono fatti consegnare 6.500 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di un’utilitaria rubata poche ore prima a Palermo.

Le indagini hanno consentito di bloccare il tentativo di una rapina ai danni di una gioielleria sempre a Bagheria.