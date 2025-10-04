Hanno trovato il padre e il figlio di cinque in un centro scommesse che giocavano al calcio balilla e hanno multato il titolare dell’esercizio commerciale.

Nel corso dei controlli sui centri scommesse la polizia ha controllato due attività della zona di Villagrazia e Falsomiele. In azione gli agenti appartenenti alla squadra amministrativa del commissariato di Oreto.

Nel caso del primo centro scommesse è stato riscontrato che non c’era il cartello riguardante gli orari di apertura e chiusura del centro scommesse, in violazione di quanto prescritto in licenza, con una sanzione amministrativa a 1.032 euro.

Nel corso del secondo controllo gli agenti hanno accertato e contestato al titolare dell’esercizio commerciale la presenza di un genitore che, con il proprio figlio minorenne di appena 5 anni, era intento a giocare al calcio balilla. A riguardo al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa dell’importo, in misura ridotta, di 6.666 euro, per avere consentito l’accesso all’interno del centro scommesse di un minore di 18 anni. L’ammontare complessivo delle sanzioni è pari a 7.698 euro.

L’obiettivo dei controlli è quello monitorare e accertare non solo le regolarità amministrative di chi gestisce esercizi autorizzati di giochi e scommesse ma anche e soprattutto per arginare il fenomeno della ludopatia, che coinvolge tanto i minori che gli adulti, hanno effettuato stringenti controlli circa l’inibizione all’accesso dei soggetti minori. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.