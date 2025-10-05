Presentati anche nella Sicilia centrale bandi aperti della Regione per oltre 640 milioni, sostenuti con i fondi europei e nazionali. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione: itinerari in Sicilia per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”, promosso dal dipartimento Programmazione della Presidenza per portare in tutte le province dell’Isola le occasioni di finanziamento relative ai programmi Fesr e Fsc 2021-2027. Dopo gli appuntamenti a Ragusa, Siracusa, Trapani e Agrigento, la quinta tappa si è svolta nella sede del Cefpas.

Attività produttive, Turismo, Energia, Acqua e rifiuti

Ai lavori hanno preso parte (in presenza e da remoto) dirigenti e funzionari dei dipartimenti Attività produttive, Turismo, Energia, Acqua e rifiuti. Sono stati illustrati gli avvisi attivi finanziati nell’ambito del programma Fesr 21-27 (per un totale di circa 442 milioni di euro) e dell’Accordo di coesione-Fsc 21-27 (circa 200 milioni). L’incontro è stato moderato dai referenti del dipartimento Programmazione, guidato dal direttore Vincenzo Falgares.

I bandi per l’Innovazione

Si è parlato, fra l’altro, di bandi per la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese, anche sotto il profilo della ricerca collaborativa, dello sviluppo di start-up e di soluzioni tecnologiche evolute (robotica, intelligenza artificiale), e della qualificazione del capitale umano. Presentati, inoltre, avvisi per agevolazioni al settore turistico-alberghiero, efficientamento energetico delle strutture pubbliche, miglioramento del servizio idrico integrato, incentivazione del compostaggio e realizzazione di infrastrutture per la gestione, la raccolta e il riciclo dei rifiuti.

Bandi per imprese e per Enti pubblici

L’iniziativa è stata articolata in due sessioni informative, dedicate alle imprese e agli enti pubblici, seguite da tavoli tematici d’approfondimento. È stato così possibile confrontarsi con i referenti delle strutture della Regione che ricoprono il ruolo di Centri di responsabilità nel periodo di programmazione 2021-2027. L’obiettivo, infatti, è quello di favorire la massima partecipazione ai bandi attraverso il dialogo diretto con gli esponenti delle istituzioni locali e del partenariato economico-sociale.

L’incontro si è aperto con i saluti del sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che ha fatto il punto sulla selezione degli interventi relativi alla Fua “Sicilia centrale” (il comune nisseno è il capofila della coalizione territoriale individuata nell’ambito del Pr Fesr 21-27). Sono poi intervenuti il direttore del Cefpas, Roberto Sanfilippo, ed esponenti del direttivo Anci (nazionale e regionale), in rappresentanza degli enti locali e del partenariato istituzionale.

L’avviso Targeted call

La tappa di Caltanissetta del ciclo “Opportunità Coesione” è stata anche l’occasione per presentare l’avviso “Targeted call – 2/2025” da 24 milioni di euro, finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Malta 2021-2027 e rivolto ad enti pubblici, privati e del terzo settore. Sono stati allestiti, infine, due corner informativi dedicati al premio giornalistico “L’Europa si racconta” (organizzato dal dipartimento Programmazione in collaborazione con l’Ordine regionale dei giornalisti) e al progetto nazionale Asoc-A Scuola di OpenCoesione (di cui la Sicilia è una delle cinque regioni italiane partner), rivolto agli studenti che desiderano cimentarsi in attività di monitoraggio civico sui fondi Ue. Per maggiori informazioni consultare il sito Euroinfosicilia.it.